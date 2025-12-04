Steccano le squadre U23 di Inter e Atalanta nei recuperi della 14ª giornata
Si sono giocati oggi due recuperi della 14ª giornata di Serie C, uno nel girone A e uno nel girone C, con entrambe le formazioni di casa che hanno ottenuto successi importanti.
Nel girone A, la Dolomiti Bellunesi ha battuto 1-0 l’Inter U23 grazie alla rete di Agosti dopo appena 15 minuti di gioco. Con questa vittoria la squadra dolomitica sale a 18 punti, lasciandosi alle spalle la zona playout.
Nel girone C, invece, la Casertana ha superato 1-0 l’Atalanta U23 con il gol di Casarotto, arrivato al 35° minuto. Con questo successo i falchetti restano attaccati alle posizioni di vertice, accorciando sulle dirette concorrenti come il Cosenza e consolidando la loro corsa verso i playoff.
SERIE C, RECUPERI 14ª GIORNATA
GIRONE A
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 1-0
15' Agosti
Classifica - Vicenza 42, Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 23, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 20, Novara 19, Dolomiti Bellunesi 18, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE C
Casertana-Atalanta U23 1-0
35' Casarotto
Classifica – Catania 34, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24, Casarano 24, Potenza 23, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21, Trapani 21, Cavese 17, Sorrento 16, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 14, Siracusa 13, Picerno 13
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.