TMW Atalanta, colpo per l'Under 23: Zanaboni del Casarano atterra a Bergamo alle 18

L'Atalanta ha chiuso un colpo per la propria Under 23. Si tratta della punta centrale Emanuele Zanaboni, ventuno presenze, tre gol e un assist con la maglia del Casarano. Zanaboni non è stato riscattato un anno fa dal Monza, ritornando quindi alla Pro Patria e ritrovandosi svincolato dopo la retrocessione in Serie D. Tredici gol nello scorso anno in Primavera, si è trovato quindi costretto a trovarsi un'altra squadra.

Negli scorsi mesi ci sono stati interessamenti anche da club di nazionalità diverse. In particolare Basilea e Anderlecht, sempre alla ricerca di giovani, avevano chiesto informazioni nelle ultime settimane, con vista mercato di gennaio. Invece atterrerà oggi all'aeroporto di Bergamo per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Nelle settimane scorse Zanaboni aveva parlato proprio dello scopo della sua annata con il Casarano. "Mi sto trovando benissimo, società, compagni, ambiente, tifosi, c’è un’atmosfera avvolgente e stimolante per continuare a fare bene. Il mio obiettivo in questo momento è quello di ritagliarmi più spazio possibile, per cui quando ho la possibilità di scendere in campo spero di fare bene e ripagare il mister della fiducia concessami, segnando ma non solo, perché è importante svolgere al meglio il lavoro che lo stesso mister ci indica di fare tatticamente e di movimento sul rettangolo di gioco".