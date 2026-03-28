Benevento, Floro Flores: "Vincere per merito nostro, non sperando negli altri. Momento Unico"

Il tecnico del Benevento Calcio, Antonio Floro Flores, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cosenza Calcio, ribadendo con forza la mentalità che vuole trasmettere alla squadra.

“Non ho mai sperato in vita mia che perdessero gli altri. La nostra mentalità deve essere vincente, sempre. Se per vincere il campionato dobbiamo sperare nei passi falsi degli altri, non ci sto”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando come l’obiettivo sia conquistare i risultati sul campo, senza guardare alle rivali come il Catania FC.

Floro Flores ha poi espresso grande soddisfazione per il sostegno del pubblico: “Lo stadio pieno era ciò che sognavo dal mio arrivo. Giochiamo per la gente, per il presidente e per la maglia”. Dal punto di vista tecnico, nessuna rivoluzione: fiducia nel lavoro quotidiano e in un gruppo che “si allena con sorriso e intensità”.

Singolare anche la scelta comunicativa alla vigilia: “Domani non parlerò alla squadra, lo si fa nei momenti difficili. Noi stiamo bene e vogliamo vincere perché lo meritiamo”.

Infine, il tecnico ha aperto uno spaccato personale molto intenso: “Quello che sto vivendo non è paragonabile a nulla, nemmeno alle esperienze da calciatore. Questa eventuale vittoria è come la nascita di una figlia. Non sto dormendo, vivo per questo: fare l’allenatore oggi mi dà più di quando giocavo”.