Pjanic: "Bosnia-Italia un evento storico. A Zenica faremo il fuoco, sarà una battaglia sportiva"

La sfida contro l'Italia sarà come "un evento storico". Parola di Miralem Pjanic. L'ex centrocampista di Juventus e Roma ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sfida che si giocherà a Zenica martedì prossimo e che varrà la qualificazione al Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico: "La Bosnia si fermerà per qualche ora: tre milioni di persone a spingere la nostra squadra. Sarà una bolgia mai vista allo stadio. Resterete scioccati dalla nostra passione".

"A Zenica faremo il fuoco - ha proseguito -. Non sarà piacevole per gli italiani essere lì, credimi. Ho visto i giocatori motivati e sicuri di sé. Per novanta minuti, o forse di più, non sarà semplicemente una partita di calcio: sarà una battaglia sportiva".

L'ex calciatore ha poi espresso un commento sull'esultanza di alcuni giocatori azzurri dopo l'eliminazione del Galles dal playout proprio per mano della sua Nazionale dopo i calci di rigore: "Non capisco sinceramente perché...- ha concluso Pjanic - La Bosnia li aspetta a braccia aperte (ride ndr). Vedremo come an- drà a finire. L’Italia è l’Italia e noi la rispettiamo molto. Ma chissà: dovranno essere bravi a gestire la partita in un ambiente terribile. Servirà personalità per uscire da Zenica con una vittoria".