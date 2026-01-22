Ufficiale
Bosisio saluta il Renate. Il difensore ha risolto il contratto con le pantere brianzole
Avevamo parlato proprio ieri del quasi certo addio di Marco Bosisio al Renate, e così è stato: il giocatore, però, non è stato ceduto (su di lui era forte l'interesse dell'Ischia), ma ha risolto il contratto che lo legava alle pantere nerazzurre.
A rendere noto il tutto, la stessa società mediante il comunicato che di seguito riportiamo:
"AC Renate, in data odierna comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Marco Bosisio per la risoluzione consensuale del contratto in essere. In bocca al lupo per il prosieguo di carriera, Boss".
