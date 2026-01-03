Ufficiale
Bra, colpo dall'Atalanta: per il centrocampo c'è il classe 2005 Daniel Armstrong
Il Bra accoglie un nuovo rinforzo per il centrocampo. La formazione piemontese ha infatti annunciato di aver acquistato in prestito dall'Atalanta Daniel Nicholas Armstrong. Questo il comunicato della società:
"L'A.C. Bra rende noto di aver perfezionato il tesseramento di Daniel Nicholas Armstrong. Nato in Finlandia nel 2005, possiede la doppia cittadinanza finlandese-inglese. Centrocampista-mediano, capace di ricoprire anche ruoli difensivi. Arriva in giallorosso in prestito gratuito, dall'Atalanta. È a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico".
