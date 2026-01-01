Bologna-Brann, le formazioni ufficiali: out Orsolini e Cambiaghi, davanti c'è Rowe

Dopo l'1-0 maturato in Norvegia, il Bologna torna a sfidare il Brann nel ritorno del playoff di Europa League e lo fa al Dall'Ara, stadio nel quale è tornato a vincere dopo molto tempo proprio lunedì scorso. Vincenzo Italiano sceglie il 4-3-3, proponendo Rowe insieme a Castro e Bernardeschi in attacco. Panchina invece per Dallinga, Orsolini, Cambiaghi e Dominguez.

Scelte obbligate in difesa, con Heggem che non è al meglio e parte fuori. A centrocampo premiati Ferguson, Freuler e Moro, con Pobega out così come Sohm. In porta confermato ancora una volta Skorupski. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Heggem, Casale, Odgaard, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez, Baroncioni. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Bookye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. A disposizione: Vidtun Nilsen, Klausen, Finne, Dragsnes, Pedersen, Wassberg, Sande, Haaland, Laegreid, Eikrem, Remmem, Holten. Allenatore: Freyr Alexandersson