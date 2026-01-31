Inchiesta "Doppia Curva", ascoltato Marotta: "Ha offerto quadro esaustivo della situazione"

Prosegue l'inchiesta Doppia Curva sulle infiltrazioni di stampo mafioso all'interno delle curve di Inter e Milan. Nella giornata di ieri, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è stato ascoltato a Palazzo San Macuto dalla Commissione Antimafia:

"Il presidente Marotta ha offerto un quadro esaustivo della situazione - spiega il senatore Pd Walter Verini come riporta Tuttosport - anche alla luce dei gravissimi fatti, compresi omicidi, che hanno riguardato a Milano alcuni settori criminali degli ultras delle due squadre. Marotta ha illustrato come, in collaborazione con la Procura e con le forze dell’ordine e di sicurezza, siano state intraprese misure di contrasto e prevenzione di questi fenomeni".

"Il comitato sarà nelle condizioni di completare una relazione aggiornata sul fenomeno - prosegue Verini - e di proporre a Commissione plenaria e Parlamento delle proposte per contribuire a prevenire e contrastare la cronica presenza, nelle curve, di criminalità, spaccio, razzismo, racket di parcheggi e merchandising, bagarinaggio, scommesse e ricatti".

All'uscita, il numero uno della formazione nerazzurro - si legge sempre sul quotidiano - ha dichiarato: "L'audizione è andata bene".