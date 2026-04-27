Gorini verso l'addio al Treviso? Il tecnico smentisce: "La priorità è qui, non ho incontrato nessuno"

Si stanno rincorrendo da settimane voci che vogliono la Triestina già alla ricerca del prossimo allenatore, che, stando ai rumors, risponde al nome di Edoardo Gorini, i tecnico che ha riportato il Treviso in Serie C dopo aver vinto, il 2 aprile, il Girone C di Serie D.

Il Treviso, però, deve ancora terminare la regular season - si devono giocare ancora 90' -, e affronterà poi la Poule Scudetto con le altre formazioni promosse in C. Ecco quindi che il trainer ha spento ogni voce a riguardo, comprensive quelle relative a un colloquio già avvenuto tra le parti: "Non ho avuto nessun incontro co altri club e non ho mai chiamato nessuno - si legge sul sito notiziariocalcio.com -. E ora la priorità è qui. Poi ci incontreremo con la proprietà e cercheremo di capire cosa fare".