Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco. La presi male"

Quella tra Juventus e Milan sarà anche la sfida tra Dusan Vlahovic e Strahinja Pavlovic. Amici, compagni di nazionale, magari in futuro anche di squadra, chissà. Per ora, però, il difensore rossonero ha segnato un gol in più del centravanti bianconero. Una curiosità su cui lo stesso Pavlovic si è soffermato nell’intervista rilasciata oggi a Tuttosport, rivelando un dettaglio: “Da piccolo ci giocavo pure, in attacco”. Pavlovic ha spiegato di aver fatto il centravanti, ma anche il fantasista, a livello giovanile, chiosando: “Magari potrei riprovarci nel campionato serbo, ma qui in Italia è troppo difficile”.

La sua carriera si è poi evoluta in maniera più… arretrata. “Prima mi hanno retrocesso a terzino, quindi centrale. All’inizio l’ho presa male, poi ho capito che era la mia strada”, ha confessato al quotidiano torinese. Una retrocessione che non gli ha impedito, in questa stagione, di mettere a segno quattro reti in campionato, record personale per lui.

Dietro questo exploit, c’è anche la mano di Massimiliano Allegri: “Gli piace darmi libertà, è una mia caratteristica e la sfrutto”. Piace un po’ meno a Mike Maignan, ha scherzato il difensore serbo: “Mi urla sempre di fermarmi e rimanere indietro”. Non viene ascoltato tutte le volte, buon per il Milan.