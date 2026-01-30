Como-Atalanta, le probabili formazioni: Morata scalpita, Zappacosta più di Bellanova

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Atalanta (Domenica 1 febbraio, ore 15.00, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

Il Como non guarda gli altri ma pensa al suo cammino, seppur con un occhio rivolto all’Europa. In uSmolcic e non Vojvodame quello contro l’Atalanta, Fabregas avrà un ampio ventaglio di opzioni a disposizione. Douvikas è finito ko, ma Morata scalpita per tornare titolare dopo essersi sbloccato a Firenze, Nico Paz si riprende il posto dall’inizio con Baturina largo a sinistra. Ballottaggio Kuhn-Jesus Rodriguez a destra, ma lo spagnolo sarebbe in vantaggio. Addai non è ancora al top, meglio come carta a gara in corso. In mediana riecco Perrone playmaker con Da Cunha al suo fianco, in difesa invece duello aperto. Ramon non si tocca, ma Kempf scalpita e dovrebbe superare Diego Carlos in protezione di Butez in porta. Smolcic e non Vojvoda sulla destra, Moreno dovrebbe riposare per Valle dal 1’. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta non può permettersi passi falsi e contro il Como. Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il primo ballottaggio tra Ahanor e Kolasinac (con l’ex Genoa leggermente favorito); a centrocampo possibile conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova a destra mentre a sinistra ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski. Davanti possibile costanza con il tridente visto a Parma con De Ketelaere, Raspadori e Scamacca. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)