Cosenza, Buscé: "Classe arbitrale mediocre. Abbiamo prova che il gol di Florenzi fosse buono"

Luca Bargellini
Oggi alle 16:04Serie C
Luca Bargellini

Dopo l'1-1 contro il Team Altamura il tecnico del Cosenza, Antonio Buscè, ha parlato nel postpartita anche delle decisioni arbitrali fatte durante la sfida:

"Non voglio aggiungere altro - si legge su LaC News24 -, ma c’è grande mediocrità. Accettiamo il giudizio dell’attore principale, che è l’arbitro, però abbiamo due screenshot che dimostrano come Florenzi, al momento del gol annullato, fosse in gioco. Il difensore dell’Altamura era un metro dietro tutti".

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Monopoli 21*, Cosenza 20*, Casarano 18*, Casertana 18*, Crotone 17, Atalanta U23 17*, Team Altamura 15*, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 12*, Trapani 11, Picerno 10*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10, Giugliano 9, Siracusa 6

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
