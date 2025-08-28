Ufficiale Trapani, acquisito a titolo definitivo il cartellino di Riccardo Palmieri dal Cittadella

La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Palmieri.

Il centrocampista, classe 1995, cresciuto tra le giovanili dell’Inter e del Modena, debutta tra i professionisti col Fiorenzuola nella stagione 2021/2022. Successivamente due stagioni alla Virtus Entella prima di passare alla Carrarese con cui, nella stagione 2023/2024, conquista la Serie B. Nel gennaio 2025 passa al Cittadella, in serie B, collezionando 13 presenze e una rete.

Per Palmieri sono 99 le presenze in Serie C.

"Mi sono sentito subito parte del progetto», ha dichiarato il neo calciatore granata. «L’ambizione del presidente e della società di fare un campionato importante sono state decisive per la mia scelta. È la prima volta per me che gioco al Sud ma sono sicuro di trovare un pubblico caloroso. Mi definisco un centrocampista con caratteristiche offensive e abbastanza duttile. Ho giocato in diversi ruoli negli ultimi anni: play, mezz’ala trequarti. Sono a disposizione del mister, darò del mio meglio e spero di vedere lo stadio pieno".