L'ex Palermo Achraf Lazaar torna a giocare: potrebbe ripartire dalla Bulgaria

L'ex terzino di Palermo, Cosenza, Varese e Benevento e a lungo nazionale marocchino, Achraaf Lazaar, torna in campo: era rimasto svincolato dalla scorsa estate, quanto era terminato il suo contratto con i Preston Lions. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com sulle sue tracce c'erano 4 piste su tutte: due dal Portogallo, una dalla Bulgaria e una dall'Albania.

A breve Lazaar scioglierà le riserve, ma sembra che possa ripartire proprio dalla Bulgaria, dove una squadra in particolare gli offrirebbe la possibilità di giocare partire europee. Un modo per rilanciarsi, con il sogno di poter mettere in difficoltà, in poco tempo, il nuovo ct del Marocco Mohamed Ouahbi.