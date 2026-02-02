TMW Un altro Portanova al Sorrento: è José Maria. Colpo in prospettiva della compagine campana

Dopo il colpo Denis Portanova, che si era svincolato dalla Virtus Entella, il Sorrento, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si assicura anche il fratello minore José Maria Portanova, che lascia la Reggiana e passa a titolo definitivo alla compagine campana.

Colpo in prospettiva, con il giocatore che farà la spola tra Primavera e prima squadra.