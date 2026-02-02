TMW Torres, su Musso c'è il forte pressing del Crotone: il club non apre all'addio

Arrivato alla Torres lo scorso agosto e capace di mettere a referto una prima parte di stagione da 24 presenze e 5 gol, Antonino Musso ha attirato su si se le attenzioni di una big del Girone C di Serie C.

Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com del Crotone che attualmente risulta essere in forte pressing sull'attaccante di Partinico.

Al momento, però, la Torres sembra non aver alcuna intenzione di cedere il classe 1999.