Casertana, risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Vinicio Espinal

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Casertana, risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Vinicio EspinalUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 18:19Serie C
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30.10.2026 18:19Serie C
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La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con il tecnico Vinicio Espinal, l’allenatore in seconda Josè Espinal ed il preparatore atletico Alberto Massera.
A loro va il ringraziamento per la professionalità messa al servizio dei colori rossoblù negli scorsi mesi e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.
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