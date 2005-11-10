Krstovic scaccia-fantasmi: l'Atalanta pareggia, 1-1 con il Kairat e mancano 8 minuti
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Daniele Najjar
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05.11.2026 20:28Serie A
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L'Atalanta pareggia all'81': male il portiere del Kairat Almaty, Anarbekov, in uscita, sponda di Obric per Krstovic che sottoporta fa 1-1.
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