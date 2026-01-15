TMW
Avellino, occhi sulla Serie A per il centrocampo: contatti con il Lecce per Alex Sala
L'Avellino si muove in questo mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club è al lavoro per arrivare ad Alex Sala, giocatore di proprietà dal Lecce, in Serie A. Contatti tra le parti in corso.
Il giocatore spagnolo classe 2001 è arrivato al Lecce solamente la scorsa estate, dal Cordoba. In questa prima parte di stagione agli ordini di Eusebio Di Francesco ha collezionato fino a qui sei presenze in Serie A, delle quali però solamente due da titolare. Un assist all'attivo per lui, con appena 137 minuti raccolti.
