Giugliano, Capuano: "Prestazione vergognosa, i miei giocatori sembravano ballerine"

Un Ezio Capuano durissimo si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Giugliano, battuto 1-0 dal Team Altamura. Il tecnico non ha risparmiato critiche alla sua squadra:

“Abbiamo meritato di perdere, la nostra è stata una partita vergognosa e mi assumo tutte le responsabilità. Sono molto deluso e preoccupato, non c’è stata una reazione: non mi è piaciuto nulla di questa squadra, la gara era stata preparata in maniera diversa”.

Capuano ha poi fatto i complimenti agli avversari, sottolineando però i gravi limiti dei suoi:

“Faccio i complimenti al Team Altamura, noi abbiamo perso la testa e l’esempio più emblematico è il secondo giallo per Zammarini. Siamo stati al limite della vergogna… oggi abbiamo strameritato la sconfitta”.

Durissimo anche il giudizio sulla prestazione:

“La prestazione è stata indecente, è giusto che la gente ci abbia buttato merda addosso e ci abbia fischiati. Siamo uomini di spettacolo: quando facciamo bene è giusto prendere gli applausi, ma oggi sembravamo ballerine che pattinavano in mezzo al campo”.

Infine l'appello alla squadra:

“Spero che ognuno si prenda le proprie responsabilità, come sto facendo io. Chiedo scusa alla proprietà e al pubblico che ci ha sostenuto in una delle prestazioni più vergognose del mio recente passato”.