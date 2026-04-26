Un gol per tempo e Genoa piegato: il Como torna al successo, 2-0 a Marassi e Juve a -2

Il Como mette da parte il doppio confronto con l'Inter e torna al successo in campionato. La squadra di Cesc Fabregas si impone per 2-0 al "Ferraris" contro il Genoa e si porta al quinto posto a -2 dalla Juventus che questa sera affronterà a San Siro il Milan. Decisivi Douvikas e Diao con una rete per tempo.

Le scelte dei tecnici

De Rossi cambia sistema di gioco e posiziona la sua squadra con il 4-4-2. Davanti a Bijlow viene aggiunto Otoa al centro della difesa al fianco di Ostigard con Marcandalli e Vasquez ai lati. A centrocampo con Frendrup c’è Amorim mentre gli esterni sono Sabelli ed Ellertsson con in attacco Vitinha ed Ekhator. Risponde Fabregas con Butez fra i pali mentre in difesa giocano Jacobo Ramon e Diego Carlos con Smolcic a destra e Alex Valle a sinistra. In mezzo al campo spazio a Perrone e Da Cunha con Diao, Nico Paz e Baturina ad innescare Douvikas.

La sblocca Douvikas

Parte molto forte la squadra di casa contro la mobilità dei lariani. La prima occasione è proprio dei rossoblù con una verticalizzazione per Vitinha, abile ad aggirare Butez in uscita ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete. Al decimo la sbloccano i lombardi con un cross al bacio di Da Cunha per Douvikas abile di testa a superare Bijlow con un imperioso stacco di testa. Al 23’ una giocata monumentale di Nico Paz porta l’argentino a liberarsi di Amorim e Frendrup e a calciare dal limite dell’area in diagonale con il pallone che si perde a fondo campo. Al 27’ errore clamoroso di Butez che, nel tentativo di effettuare l’ennesimo passaggio orizzontale, per poco non innescava Vitinha abile ad intercettare il pallone. Il portoghese scivola sul più bello e non ne approfitta. Occasione d’oro per la squadra di Fabregas quando Valle effettua un cross per la testa di Nico Paz che svetta al centro ma colpisce il palo. Il Grifone prova a pungere su un calcio da fermo con una torre di Ostigard per Otoa ma Butez blocca tutto.

Diao raddoppia

La ripresa si apre con Ekhator che prova a concludere ma trova Butez. Ancora una volta il portiere del Como è attento ad uscire di piede su Frendrup ancora una volta servito molto bene dal giovane attaccante rossoblù. Il raddoppio lariano arriva con Baturina che cross averso il centro dell’area trovando il prolungamento di Caqueret, abile a trovare la testa di Diao per il 2-0. Nel finale Leali si oppone alla conclusione potente e ravvicinata di Morata ma il suggerimento iniziale di Caqueret aveva varcato la linea di fondo.