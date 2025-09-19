Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Inter U23, rinnovi di contratto pluriennali per Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek

Inter U23, rinnovi di contratto pluriennali per Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan ZuberekTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 15:29Serie C
di Luca Bargellini

Triplice rinnovo in casa dell'Inter U23. Ecco la nota del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek".

Maye (19) è alla prima stagione nel calcio professionistico dopo la trafila nelle giovanili nerazzurre, mentre Kamate (21) e Zuberek (21) sono reduci da esperienze con AVS Futebol e Modena, il primo, e con Ternana, Lecco e Avellino, il secondo

Articoli correlati
San Siro, il sindaco di Milano Sala: "Vedremo se il consiglio approverà l'idea" San Siro, il sindaco di Milano Sala: "Vedremo se il consiglio approverà l'idea"
Occhio al 2026, 100 nomi in scadenza di contratto da tenere d'occhio Occhio al 2026, 100 nomi in scadenza di contratto da tenere d'occhio
Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby? Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Altre notizie Serie C
Napoli (sindaco Salerno): "Pronti per il nuovo Arechi, ragioniamo per Euro 2032" Napoli (sindaco Salerno): "Pronti per il nuovo Arechi, ragioniamo per Euro 2032"
Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto" TMW RadioBanchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Ternana, Mammarella e il rinnovo: "Punto importante per continuare il percorso” Ternana, Mammarella e il rinnovo: "Punto importante per continuare il percorso”
Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere... TMW RadioMaurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Ternana, Ferrero: "Qui per 10 anni, se san culino ci aiuta. Mettiamo il sole in tasca... Ternana, Ferrero: "Qui per 10 anni, se san culino ci aiuta. Mettiamo il sole in tasca ai tifosi"
Livorno, il ds Doga: "Sia la squadra sia il mister vogliono reagire" Livorno, il ds Doga: "Sia la squadra sia il mister vogliono reagire"
Siracusa, Turati: "Difenderò i miei ragazzi fino all'ultimo giorno, vedo i sacrifi... Siracusa, Turati: "Difenderò i miei ragazzi fino all'ultimo giorno, vedo i sacrifi che fanno"
Inter U23, rinnovi di contratto pluriennali per Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek... UfficialeInter U23, rinnovi di contratto pluriennali per Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
4 Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Martinez può far rifiatare Sommer, c'è Bisseck
5 Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte può concedere un'occasione a David Neres
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Immagine top news n.1 Speciale Adzic, l'intermediario: "Manna a casa sua il 23 dicembre per convincerlo"
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor attacca: "Ho visto tanta scorrettezza nei giudizi su Kelly"
Immagine top news n.3 Milan, Allegri fa il punto: "Leao spero ci sia con il Napoli, Maignan torna con il Lecce"
Immagine top news n.4 Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Immagine top news n.5 Special anche negli esoneri. Mourinho ha guadagnato oltre 100 milioni solo coi licenziamenti
Immagine top news n.6 Lookman, scoppia la pace... fino a un'altra offerta? Forse meglio un rinnovo ponte (e con clausola)
Immagine top news n.7 Due indizi fanno quasi una prova: Meret avvisato, Milinkovic-Savic vuole prendersi il Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.2 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.3 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.4 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.2 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Napoli da rivedere. Milan, a Udine per la continuità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Furlani: "Se la Roma non mi invita a Trigoria o a una partita, andrò lo stesso"
Immagine news Serie A n.2 Il Lecce la sblocca subito: giocata di Sottil, gol di Tiago Gabriel. Cagliari sotto 1-0 al 5'
Immagine news Serie A n.3 Hellas Verona-Juventus, i convocati di Zanetti: 7 assenti, c'è il 2006 De Battisti
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco: "Dobbiamo reagire alla sconfitta. Davanti ho preferito Stulic"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Pisacane: "La vittoria di Parma ci ha dato fiducia. Di Francesco? Pagina chiusa"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Prati: "Pisacane mi sta aiutando molto. Il Lecce non molla mai sarà dura"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Sudtirol 2-2, le pagelle: Ghedjemis incisivo, Merkaj non molla mai
Immagine news Serie B n.2 Serie B, un tempo per parte fra Frosinone e Sudtirol: l'anticipo dello Stirpe finisce 2-2
Immagine news Serie B n.3 Monza-Sampdoria, i convocati di Bianco: Carboni e Colpani ci sono. Tre gli assenti
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Bari, le formazioni ufficiali: Sibilli titolare. Inzaghi lancia Palumbo dal 1’
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Calò e Ghedjemis lanciano il Frosinone: 2-0 al SudTirol dopo 45'
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi: "Col Catanzaro mi aspetto più furore agonistico. Ritroviamo il nostro DNA"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Napoli (sindaco Salerno): "Pronti per il nuovo Arechi, ragioniamo per Euro 2032"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Mammarella e il rinnovo: "Punto importante per continuare il percorso”
Immagine news Serie C n.4 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Ferrero: "Qui per 10 anni, se san culino ci aiuta. Mettiamo il sole in tasca ai tifosi"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, il ds Doga: "Sia la squadra sia il mister vogliono reagire"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Bavagnoli: "Un orgoglio essere di nuovo in Champions. Sfide difficili, ma esaltanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 UEFA Women’s Europa Cup, l'Inter sfiderà il Vllaznia al secondo turno
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Braghin sul sorteggio: "Nessuno è imbattibile, orgogliosi di essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, via al primo turno: apre Venezia-Napoli Women. Il programma
Immagine news Calcio femminile n.5 UEFA Women's Champions League 2025/26, la Roma pesca Barça, Chelsea e Real
Immagine news Calcio femminile n.6 UEFA Women's Champions League, le avversarie della Juve: ci sono Bayern e United
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…