Inter U23, rinnovi di contratto pluriennali per Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek
Triplice rinnovo in casa dell'Inter U23. Ecco la nota del club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek".
Maye (19) è alla prima stagione nel calcio professionistico dopo la trafila nelle giovanili nerazzurre, mentre Kamate (21) e Zuberek (21) sono reduci da esperienze con AVS Futebol e Modena, il primo, e con Ternana, Lecco e Avellino, il secondo
