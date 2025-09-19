Ufficiale Inter U23, rinnovi di contratto pluriennali per Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek

Triplice rinnovo in casa dell'Inter U23. Ecco la nota del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek".

Maye (19) è alla prima stagione nel calcio professionistico dopo la trafila nelle giovanili nerazzurre, mentre Kamate (21) e Zuberek (21) sono reduci da esperienze con AVS Futebol e Modena, il primo, e con Ternana, Lecco e Avellino, il secondo