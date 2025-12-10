Celtic-Roma, i convocati di Gasperini: torna Angelino. Ancora out Dovbyk
Alla vigilia della sfida contro il Celtic in Europa League, valida per la sesta giornata della fase campionato, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Tornano a disposizione Wesley, assente contro il Cagliari, e Angelino, che ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto ai box negli ultimi due mesi e mezzo. Ancora assente invece Dovbyk.
L'elenco completo.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
