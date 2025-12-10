Celtic-Roma, i convocati di Gasperini: torna Angelino. Ancora out Dovbyk

Alla vigilia della sfida contro il Celtic in Europa League, valida per la sesta giornata della fase campionato, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Tornano a disposizione Wesley, assente contro il Cagliari, e Angelino, che ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto ai box negli ultimi due mesi e mezzo. Ancora assente invece Dovbyk.

L'elenco completo.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.