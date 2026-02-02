Ufficiale Juventus Next Gen, ecco Adin Licina: depositato il contratto del talento ex Bayern

La Juventus ha depositato il contratto di Adin Licina, giovane trequartista classe 2007 prelevato dal Bayern Monaco. Il tedesco era in scadenza a giugno e la Juventus si è assicurata le sue prestazioni lasciando una percentuale sulla futura rivendita in mano ai bavaresi.

Il giocatore già nella giornata di ieri era sbarcato a Torino e si era presentato al J Medical per le visite mediche di rito prima della firma sul suo nuovo contratto. Nelle idee della Juventus il suo percorso inizierà con la Next Gen. In oltre 90 presenze con il settore giovanile del Bayern, in questi anni Licina ha collezionato 18 gol e 14 assist.

Questa la nota del club bianconero:

Adin Licina è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen: il centrocampista classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nato a Monaco di Baviera, Licina arriva dal Bayern Monaco, con cui ha completato tutto il percorso nelle giovanili, formandosi come uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile europeo.