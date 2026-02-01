TMW Juventus, giornata intensa al JMedical: ecco Licina per le visite mediche, le immagini

Un altro colpo alla Yildiz per la Juventus. Ieri sera infatti, in uscita dal terminal dell'aeroporto di Caselle, Adin Licina ha dato inizio alla sua nuova avventura in bianconero, dopo che la Vecchia Signora lo ha scovato e strappato dalle mani del Bayern Monaco: un'operazione chiusa in tempi celeri dal club italiano, che ha anticipato tutta la concorrenza per assicurarsi il talento tedesco classe 2007.

Come riportato da TMW, in questi istanti il 19enne Licina - dopo Boga - ha raggiunto il JMedical Center (come mostrato dal video in calce) per effettuare le visite mediche che precederanno la firma sul contratto con la Juventus, una volta superate. Un colpaccio per i bianconeri visto che il promettente esterno offensivo tedesco era in scadenza di contratto con il club bavarese il prossimo 30 giugno.

Senza un futuro certo in prima squadra, Licina ha scelto di salutare il Bayern per trasferirsi a Torino. Non senza, prima, chiudere l’operazione in uscita applicando una percentuale sulla futura rivendita e ritagliandosi un’opzione che permetta loro di pareggiare un’eventuale offerta e riportare il giovane a Monaco. Ora per Licina inizia la fase di ambientamento, con l’obiettivo di crescere all’interno del progetto juventino con Luciano Spalletti al suo fianco e dimostrare sul campo le qualità che hanno convinto la società a puntare forte su di lui.