TMW Juventus, Licina è sbarcato a Torino: le immagini del tedesco all'arrivo in aeroporto

È cominciata ufficialmente l’esperienza italiana di Adin Licina. Il talento individuato dalla Juventus è sbarcato all’aeroporto di Caselle, dove ha avviato i primi passi del suo percorso con la maglia bianconera. All’uscita dal terminal si è mostrato concentrato e motivato, pronto a confrontarsi con un ambiente che ha scelto di puntare su di lui con decisione.

L’operazione è stata definita in tempi rapidi dalla dirigenza, che ha lavorato per bruciare la concorrenza e assicurarsi uno dei profili più interessanti monitorati negli ultimi mesi. Un affare che rientra pienamente nella linea strategica del club: investire sui prospetti emergenti prima che il loro valore esploda sul mercato europeo.

Ora per Licina inizia la fase di ambientamento, con l’obiettivo di crescere all’interno del progetto juventino e dimostrare sul campo le qualità che hanno convinto la società a puntare forte su di lui.