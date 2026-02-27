Live TMW Verona, Sammarco: "Napoli forte anche con le assenze. Rientrano Gagliardini e Valentini"

L'Hellas Verona si prepara in vista della sfida interna contro il Napoli dell'ex Giovane: domani alle 20.45 l'appuntamento al Bentegodi. A breve parlerà il tecnico gialloblu Paolo Sammarco in conferenza stampa per presentare il match. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 15 inizia la conferenza stampa.

Con il Napoli non è una partita come le altre per i tifosi del Verona. Qualcuno recupera? Come si immagina questa partita?

"Recuperano Gagliardini e Valentini, oltre ad Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. Una partita complicata, il Napoli è una squadra molto forte al di là delle assenze, la classifica lo dimostra. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di fare una grande partita e per metterli in difficoltà".

Basterà l'intensità per fermare il Napoli?

"Non so se basterà, ma ne servirà, insieme a grande attenzione e concentrazione, è una squadra che attacca con tantissimi giocatori. L'intensità è il punto di partenza, insieme all'attenzione".

Rivedremo l'assetto visto con il Sassuolo, un po' diverso?

"L'assetto era stato pensato per una squadra che gioca in maniera diversa, ma abbiamo avuto conferma che si può cambiare e fare anche altro, soprattutto in fase difensiva, per 40 minuti è stata fatta una buona partita. Abbiamo più soluzioni. Il Napoli giocando a 5 attacca con tanti giocatori, quindi servirà molta attenzione".

Sogliano ha posto attenzione sulle 12 partite che mancano, ha cercato di trasmettere questo alla squadra?

"Sono 12 partite da giocare al massimo, noi dobbiamo prendere partita dopo partita. Purtroppo è andata male a Sassuolo, ma bisogna voltare pagina, ripartire, mettendo tutto in campo, è questo ciò che bisogna trasmettere alla squadra".

Cosa serve per provare a crederci, dal punto di vista caratteriale?

"Bisogna lavorare anche sull'orgoglio personale di ogni giocatore. Noi tutti nello staff e anche loro come giocatori dobbiamo dimostrare di meritare questa piazza e questa categoria, che passa anche attraverso qualcosa di personale, oltre al gruppo, che è importante. Mi ci metto anche io di mezzo, dobbiamo tutti dimostrare qualcosa".

Manca ancora Orban. Chi fra Sarr e Mosquera con Bowie?

"Sono giocatori diversi da affiancare a Bowie, Sarr ha più spunto e velocità, Mosquera ha grande forza fisica, è un lottatore. Sono due opzioni che possiamo vedere dall'inizio, ci prendiamo ancora un giorno per decidere".

Gagliardini: a che punto è? Harroui e Suslov invece?

"Gagliardini sta bene, ha fatto tutta la settimana con il gruppo, è disponibile al 100%. Suslov sta bene, arriva da un percorso più lungo, bisogna capire per quanto ne avrà per darci una mano anche a livello temperamentale. Harroui è cresciuto in queste partite, deve ancora crescere, ma l'ho visto molto bene".

Il Verona si è sciolto alle prime difficoltà. Su questo bisognerà lavorare domani?

"Dobbiamo reagire, a Sassuolo abbiamo reagito dopo aver preso un calcio d'angolo contro all'inizio. Mi aspetto tanto da chi rientra a livello temperamentale, ".

Come si argina un giocatore come Alisson Santos, rivelazione di queste settimane?

"Non c'è solo lui, ci sono anche Vergara, Hojlund, ce ne sono tanti, bisognerà cercare di non lasciare tanti spazi, quando saranno nella nostra metà campo, cercando di essere compatti".

I tempi di recupero per Belghali dopo la ricaduta per il problema alla caviglia?

"Ha ricominciato a correre, siamo speranzosi, bisogna vedere come procede step by step. Sperando che, se ogni step va come deve andare, già la settimana prossima possa rientrare con il gruppo".

Ore 15.12 finisce la conferenza stampa