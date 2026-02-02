TMW
Sassuolo, doppio colpo dal Marsiglia. Arrivati allo Sheraton Ulisses Garcia e Darryl Bakola
TUTTO mercato WEB
Doppio colpo del Sassuolo dal Marsiglia, come raccolto dagli inviati di TuttoMercatoWeb presenti all'hotel Sheraton di Milano per le ultime battute del calcio mercato, sono arrivati in questo momento Ulisses Garcia e Darryl Bakola. Come mostrato dalle immagini in calce all'articolo, i due calciatori si sono recati nella sede dell'ultimo giorno di calciomercato per firmare con il club neroverde.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
13:00Maracanã live!
