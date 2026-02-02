TMW Sassuolo, doppio colpo dal Marsiglia. Arrivati allo Sheraton Ulisses Garcia e Darryl Bakola

fonte Daniele Najjar e Claudia Marrone

Doppio colpo del Sassuolo dal Marsiglia, come raccolto dagli inviati di TuttoMercatoWeb presenti all'hotel Sheraton di Milano per le ultime battute del calcio mercato, sono arrivati in questo momento Ulisses Garcia e Darryl Bakola. Come mostrato dalle immagini in calce all'articolo, i due calciatori si sono recati nella sede dell'ultimo giorno di calciomercato per firmare con il club neroverde.