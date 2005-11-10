Juve in svantaggio contro la Lazio all'intervallo: 0-1 il parziale, fischi dello Stadium

Lazio avanti sulla Juventus dopo i primi 45 minuti della sfida all'Allianz Stadium, grazie al gol di Oliver Provstgaard al 38'. Poche emozioni e molti errori individuali nel primo tempo finito poco fa, con la squadra di Luciano Spalletti, oggi squalificato e sostituito da Domenichini, che ha avuto il pallino del gioco nelle proprie mani per larghi tratti della gara senza però impensierire praticamente mai Mandas.

Il gol di Provstgaard e la traversa di Nuno Tavares

Come detto, la Juventus ha provato a fare la partita, con la Lazio che ha agito molto di rimessa, fino al minuto numero trentotto, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto Zaccagni ha trovato, con un cross dalla sinistra, il difensore centrale biancoceleste che ha battuto l'incolpevole Vicario con un colpo di testa. Poco dopo la Lazio è andata vicina al gol con un tiro di Nuno Tavares deviato che si è stampato sulla parte alta della traversa.

Fischi dello Stadium

Al duplice fischio dell'arbitro che ha mandato le squadre nello spogliatoio sono arrivati i fischi da parte dello stadio, con i tifosi bianconeri che non hanno affatto gradito la prestazione dei giocatori juventini.