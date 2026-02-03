Com'è cambiata l’Inter dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Sarebbe forse il caso di dire come non è cambiata l’Inter dopo il calciomercato di gennaio. Alla chiusura delle operazioni invernali, la rosa nerazzurra resta sostanzialmente identica. L’unica vera cessione ha riguardato Tomas Palacios, comunque corpo estraneo al progetto tattico di Chivu nella prima parte di stagione.
Per il resto, l’operazione principale riguarda l’acquisto di Yanis Massolin, che però rimarrà in prestito al Modena: la fiducia è comunque alta, anche se potrebbe servire un ulteriore step intermedio. Asllani e i fratelli Carboni sono stati solo di passaggio, ufficiale l’innesto di Leon Jakirovic, che partirà dall’Under 23. A destra, Marotta, Ausilio e Baccin hanno inseguito varie idee ma alla fine, complice la difficoltà di trovare un sostituto adeguato per Dumfries, hanno evitato innesti.
ACQUISTI
Yanis Massolin (C) (Modena) DEF
Kristjan Asllani (C) (Torino) FP
Franco Carboni (D) (Empoli) FP
Leon Jakirovic (D) (Dinamo Zagabria) DEF
Valentín Carboni (C) (Genoa) FP
CESSIONI
Yanis Massolin (C) (Modena) PRE
Kristjan Asllani (C) (Besiktas) PRE
Franco Carboni (D) (Parma) PRE
Tomás Palacios (D) (Estudiantes) PRE
Giacomo Stabile (D) (Bari) PRE
Giacomo De Pieri (A) (Bari) PRE
Valentín Carboni (C) (Racing Avellaneda) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DELL’INTER DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries/Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 dell’Inter nel pagellone di TMW è appena insufficiente: 5,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
