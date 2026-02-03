Com'è cambiata la Lazio dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

L’inverno doveva essere il territorio di caccia della Lazio, ma così è stato soprattutto in uscita. Il giudizio sul mercato biancoceleste l’ha dato Maurizio Sarri: che esageri o meno, l’allenatore toscano ha chiaramente detto di non conoscere buona parte dei nuovi acquisti e di non aver chiesto nessuno di loro. La ciliegina sulla torta è ovviamente il caso Romagnoli, per il quale non è nemmeno arrivato un sostituto.

La cessione di Vecino è l’ultima dolorosa: prima sono andati Guendouzi, Castellanos e - almeno economicamente - anche Mandas. In compenso, ecco Taylor, Ratkov e Maldini: quest’ultimo dovrebbe essere schierato da centravanti, in una squadra che ha chiuso con un saldo positivo di circa 30 milioni di euro.

ACQUISTI

Adrian Przyborek (C) (Pogoń Szczecin) DEF

Edoardo Motta (P) (Reggiana) DEF

Daniel Maldini (A) (Atalanta) PRE

Kenneth Taylor (C) (Ajax) DEF

Petar Ratkov (A) (Red Bull Salzburg) DEF

CESSIONI

Matias Vecino (C) (Celta Vigo) DEF

Pietro Pinelli (C) (Reggiana) PRE

Christos Mandas (P) (Bournemouth) PRE

Marcos Antônio (C) (San Paolo) DEF

Dimitrije Kamenovic (D) (Lokomotiva Zagreb) DEF

Diego González (A) (Atlas) DEF

Leonardo Di Tommaso (C) (Audace Cerignola) PRE

Mattéo Guendouzi (C) (Fenerbahçe) DEF

Valentín Castellanos (A) (West Ham) DEF

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DELLA LAZIO DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli/Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, TAYLOR; Isaksen, MALDINI/RATKOV, Zacagni

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 della Lazio nel pagellone di TMW è una bocciatura netta: 4. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A