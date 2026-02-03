Com'è cambiata la Lazio dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
L’inverno doveva essere il territorio di caccia della Lazio, ma così è stato soprattutto in uscita. Il giudizio sul mercato biancoceleste l’ha dato Maurizio Sarri: che esageri o meno, l’allenatore toscano ha chiaramente detto di non conoscere buona parte dei nuovi acquisti e di non aver chiesto nessuno di loro. La ciliegina sulla torta è ovviamente il caso Romagnoli, per il quale non è nemmeno arrivato un sostituto.
La cessione di Vecino è l’ultima dolorosa: prima sono andati Guendouzi, Castellanos e - almeno economicamente - anche Mandas. In compenso, ecco Taylor, Ratkov e Maldini: quest’ultimo dovrebbe essere schierato da centravanti, in una squadra che ha chiuso con un saldo positivo di circa 30 milioni di euro.
ACQUISTI
Adrian Przyborek (C) (Pogoń Szczecin) DEF
Edoardo Motta (P) (Reggiana) DEF
Daniel Maldini (A) (Atalanta) PRE
Kenneth Taylor (C) (Ajax) DEF
Petar Ratkov (A) (Red Bull Salzburg) DEF
CESSIONI
Matias Vecino (C) (Celta Vigo) DEF
Pietro Pinelli (C) (Reggiana) PRE
Christos Mandas (P) (Bournemouth) PRE
Marcos Antônio (C) (San Paolo) DEF
Dimitrije Kamenovic (D) (Lokomotiva Zagreb) DEF
Diego González (A) (Atlas) DEF
Leonardo Di Tommaso (C) (Audace Cerignola) PRE
Mattéo Guendouzi (C) (Fenerbahçe) DEF
Valentín Castellanos (A) (West Ham) DEF
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DELLA LAZIO DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli/Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, TAYLOR; Isaksen, MALDINI/RATKOV, Zacagni
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 della Lazio nel pagellone di TMW è una bocciatura netta: 4. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
