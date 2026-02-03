Adrian Lahdo al Como, l'Hammarby si arricchisce: è la vendita più importante nella storia

Il Como ce l'ha fatta. Digerita la scottatura per Kaiki Bruno - saltato nelle ultime ore di mercato - il club biancoblù ha cambiato totalmente obiettivo e si è fiondato su Adrian Lahdo, ad un paio di minuti contati dalla chiusura delle porte del calciomercato invernale e dunque giusto in tempo per depositare il contratto del centrocampista svedese di appena 18 anni che ha firmato fino all'estate del 2031.

"Lahdo è un centrocampista completo, un giovane di grande talento che ci completa per caratteristiche. Parliamo di un box to box, che secondo noi è allineato rispetto allo stile di Fabregas. Gli va dato il tempo di adattarsi, ma il nostro ambiente ci permette di inserire giocatori molto velocemente", l'identikit rilasciato dal direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi.

Un affare da 12 milioni di euro complessivi, all'incirca 126 milioni di corone. Un trasferimento storico: la cessione del classe 2007 Lahdo al Como infatti è la più importante nella storia dell'Hammarby - club nel quale è cresciuto e che deteneva il contratto del giocatore. Il centrocampista ha lasciato il ritiro nella mattinata di ieri per raggiungere le rive del Lago e unirsi alla banda di Cesc Fabregas. Ora per il 18enne svedese è tempo di affrontare il campionato italiano, alla prima esperienza assoluta in carriera lontano da casa.