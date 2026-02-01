Juve Next Gen, Mulazzi ritorna in bianconero: il difensore arriva in prestito dal Sion
Ritorno a casa per Gabriele Murazzi. Il difensore, acquistato dal Sion a titolo definitivo proprio dalla Juventus un anno fa, torna a vestire la maglia bianconera con la formula del prestito. A darne l'annuncio è lo stesso club con un comunicato ufficiale:
"Un gradito ritorno in bianconero in questa seconda metà di stagione 2025/2026: Gabriele Mulazzi, passato nel febbraio 2025 a titolo definitivo al Sion, torna alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2026. Il calciatore classe 2003 ha iniziato la sua carriera nel Settore Giovanile bianconero, scendendo in campo prima con l’Under 17 e poi con la Primavera, conquistando infine nel 2022 spazio anche in Next Gen con cui ha giocato complessivamente 63 partite. E ora una nuova avventura con la squadra bianconera fino al termine della stagione: bentornato, Gabriele!".
