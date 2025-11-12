Ufficiale Livorno, è Venturato il nuovo allenatore. Esciua: “Orgogliosi di averlo con noi”

Conferenza stampa in casa Livorno per annunciare il nuovo tecnico che prenderà il posto di Alessandro Formisano. Ad annunciare il nome è il presidente Joel Esciua, contestato ancora una volta da un centinaio di tifosi presenti all’esterno dello stadio, che parla così dell’esperto tecnico: “Siamo soddisfatti e orgogliosi di avere in panchina un allenatore come Roberto Venturato".

Presente anche il direttore sportivo Alessandro Doga che ha parlato così, come riporta l’edizione on line de Il Tirreno, della nuova guida tecnica: “Per l'esperienza che ha, il calcio che è riuscito a esprimere nelle avventure passate, pensiamo che Venturato sia la persona giusta. Non ha la bacchetta magica e avrà bisogno di un minimo di tempo".

Infine spazio anche allo stesso Venturato: “Per me è un onore per venire in una realtà come Livorno e in una squadra che si porta dietro una piazza davvero importante. È un'opportunità, una possibilità per fare bene. Vengo da un periodo di inattività, ma sono sempre stato molto aggiornato e vengo con grande entusiasmo e determinazione".