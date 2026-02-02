Ufficiale
Manuel Leto torna all'Atalanta: interotto il prestito del portiere al Sudtirol
Come si apprende dal sito della Lega Serie A, il Sudtirol ha interrotto il prestito di Manuel Leto. L'estremo difensore classe 2008 torna così all'Atalanta, club proprietario del cartellino
