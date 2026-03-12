Ufficiale Il Levski Sofia rinforza l’attacco: ufficiale l’arrivo di un ex di Ternana e Matera

Il Levski Sofia ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante croato Marko Dugandzić. Il centravanti ha superato con successo le visite mediche e ha firmato un contratto con il club bulgaro valido fino al termine della stagione 2025/26.

Nato il 7 aprile 1994 a Osijek, in Croazia, Dugandžić è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’NK Osijek, squadra della sua città natale. Dopo aver completato l’intero percorso nel settore giovanile, ha firmato il primo contratto da professionista nell’estate del 2012. Con la prima squadra ha totalizzato 55 presenze e 9 reti prima di iniziare il suo percorso internazionale. Nel 2015 si trasferisce in prestito in Italia alla Ternana, dove colleziona 25 presenze e segna due gol. L’esperienza nel calcio italiano prosegue nel 2017 con il passaggio al Matera, con cui disputa 26 partite realizzando sei reti.

La carriera dell’attaccante prosegue poi in Europa orientale. All’inizio del 2020 approda al Botoșani, con cui vive una stagione particolarmente prolifica: 11 gol in 20 presenze. A fine anno viene acquistato dal Sochi, dove gioca 24 partite segnando cinque reti. Nel 2022 passa al Cluj: disputa 17 gare, segna un gol e conquista il titolo nazionale. Nello stesso anno si trasferisce al Rapid București, dove vive il periodo più brillante della carriera recente. In 48 partite mette a segno 28 gol e si laurea capocannoniere del campionato rumeno con 22 reti.

A metà 2023 si trasferisce in Arabia Saudita all’Al‑Tai, collezionando 38 presenze e quattro gol. Nel 2025 inizia un’altra esperienza internazionale con l’FC Seoul, con cui gioca 37 partite segnando cinque volte. Nel comunicato ufficiale il Levski ha accolto il nuovo acquisto con queste parole: "Il club dà il benvenuto allo stadio Georgi Asparuhov a Marko Dugandžić e gli augura molte vittorie, gol e momenti felici con la maglia blu".