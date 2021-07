Oggi le decisioni sulle iscrizioni. Sperano Paganese e Samb, quattro a forte rischio esclusione

Nel Consiglio Federale di oggi si conoscerà il destino delle sei squadre in bilico dopo la bocciatura della domanda d’iscrizione da parte della COVISOC. Le situazioni più critiche sono quelle del Chievo in Serie B e di Casertana, Novara e Carpi in Serie C, mentre sembrano avere qualche speranza in più di vedere ribaltato il verdetto Paganese e Sambenedettese. Se però anche oggi arriverà una bocciatura ci sarà sempre la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni entro due giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato.

Per l’eventuale sostituzione del Chievo in Serie B in pole c’è il Cosenza, mentre per la serie C la situazione è più complicata anche perché potrebbero essere ben sette i posti da assegnare visto che il Gozzano è intenzionato a non iscriversi alla terza serie lasciando il proprio posto a una squadra di Serie D.

Visto e considerato che non ci sono seconde squadre, che avrebbero la priorità nel coprire buchi d’organico, pronte per essere iscritte si procederà con riammissioni e ripescaggi con il primo posto utile che andrà alla prima squadra della graduatoria della Serie D (Aglianese, FC Messina, AZ Picerno e Latina le prime quattro) per poi procedere con l’alternanza C-D.