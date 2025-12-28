Serie D, il palinsesto delle sfide di gennaio su Vivo Azzurro Tv e sul canale YouTube LND

Come si legge sui canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, in un comunicato diffuso poco fa, la "Serie D inizierà il 2026 con altre quattro grandi sfide in diretta su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma digitale della FIGC, e sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Questo il palinsesto per il mese di gennaio:

4/1 Athletic Club Palermo-Messina (Girone I, 18ª giornata)

11/1 Lentigione-Pro Sesto (Girone D, 19ª giornata)

18/1 Tau Altopascio-Ghiviborbo (Girone E, 20ª giornata)

25/1 Montespaccato-Trastevere (Girone G, 21ª giornata)

Calcio d’inizio alle ore 14.30, collegamento dallo stadio a partire dalle 14.15 con interviste pre-gara.

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV - Per non perdere neanche un'emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell'inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it".

Ricordiamo poi che quelle di gennaio saranno le prime gare del girone di ritorno, con l'andata che si è conclusa una settimana fa (CLICCA QUI per il punto della situazione sui nove gironi, e qui per un ulteriore approfondimento sulle panchine della categoria)