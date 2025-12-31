Ricco avvio di 2026 per la Serie D: non c'è solo il campionato. Il 7 gennaio semifinali di Coppa Italia

Come ormai noto, il girone di andata del campionato di Serie D si è concluso (CLICCA QUI per il punto della situazione dopo le 17 giornate giocate), ma l'inizio di 2026 si preannuncia decisamente molto ricco per la categoria, che non vedrà solo la ripresa del campionato, fissata per l'imminente weekend, ma anche le semifinali di Coppa Italia che, a differenza degli altri turni della competizione, si svolgeranno in gare di andata e ritorno.

Ecco quindi quello che sarà il programma, ricordando che - e sarà lo stesso per la finale - saranno i calci di rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari, senza quindi i supplementari:

COPPA ITALIA SERIE D - SEMIFINALI

Andata, 7 gennaio 2026 ore 14.30

Club Milano-Pistoiese

Ancona-Francavilla

Ritorno, 21 gennaio ore 14.30

Pistoiese-Club Milano

Francavilla-Ancona

Su quel che invece concerne il campionato, ricordiamo che la Serie D sarà visibile in diretta su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma digitale della FIGC, e sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, con il conseguente palinsesto (i match prenderanno il via alle ore 14:30, con il collegamento fissato ai 15' antecedenti):

4/1 Athletic Club Palermo-Messina (Girone I, 18ª giornata)

11/1 Lentigione-Pro Sesto (Girone D, 19ª giornata)

18/1 Tau Altopascio-Ghiviborbo (Girone E, 20ª giornata)

25/1 Montespaccato-Trastevere (Girone G, 21ª giornata).