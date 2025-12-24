Ufficiale Ricordate l'ex Verona e Lecce Stepinski? A 30 anni torna a casa in Polonia

Una vecchia conoscenza del calcio italiano lascia definitivamente Cipro. Dopo le esperienze con Aris Limassol e Omonia Nicosia, Mariusz Paweł Stępiński - ex giocatore di Chievo, Lecce ed Hellas Verona - si trasferisce al Korona Kielce, club che milita nell'Ekstraklasa, la prima serie del calcio polacco.

Classe 1995, l'attaccante polacco ha disputato 9 partite fino ad oggi in stagione tra campionato e preliminari di Europa League, senza riuscire ad incidere. L'ultima volta in Polonia per lui è stata nel 2016/17, anche se non ha mai giocato per il Korona Kielce.

Queste le prime parole dell'attaccante dopo la firma: "Il direttore sportivo mi ha parlato del progetto. Penso che qui si stia creando qualcosa di interessante e sarà bello farne parte. Il primo contatto è avvenuto qualche tempo fa, ma solo quando il direttore sportivo, Paweł Tomczyk, è volato da me a Cipro, ho capito che l'interesse della Korona era alto. E mi piace stare in posti dove qualcuno mi vuole davvero e conta su di me. È stato un bel segnale ed è per questo che ho deciso di andare al Korona - ha detto Stępiński.

Per il trentenne, è un ritorno in Polonia dopo più di 9 anni di stagioni in club stranieri. Ha mosso i suoi primi passi in Polonia nel Widzew Łódź, nel 2013. Poi ha giocato anche nel Wisła Cracovia e nel Ruch Chorzów.