Pineto, in attacco c’è D’Andrea. Arriva dal Catania in prestito con obbligo condizionato
Tramite un comunicato ufficiale il Catania ha annunciato la cessione in prestito di Filippo D’Andrea con obbligo condizionato al Pineto.
Catania Football Club rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo D'Andrea al Pineto Calcio, a titolo temporaneo e con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni.
