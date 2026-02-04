Ufficiale
Potenza, rinnovo fino al giugno 2027 per il portiere Tommaso Cucchietti
Potenza Calcio rende noto di aver definito il prolungamento contrattuale del portiere Tommaso Cucchietti fino al 30 giugno 2027.
Arrivato a Potenza nella stagione 2023/24, Tommaso ha collezionato 21 presenze ufficiali nel corso dei tre campionati disputati, mantenendo la porta inviolata in 7 occasioni. Qualità tecniche, affidabilità e spessore umano lo rendono un portiere di assoluta garanzia per la categoria.
