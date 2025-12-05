L'Inter non abbandona il sogno Nico Paz: Javier Zanetti può essere il fattore decisivo

L'Inter non smette di tenere d'occhio Nico Paz. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale il fantasista argentino viene seguito da oltre un anno da Ausilio e Baccin. Nel mezzo, c'è pure Javier Zanetti, connazionale e amico di famiglia di Nico.

Peccato - prosegue la medesima fonte - che i nerazzurri debbano però scontrarsi con la società più vincente e potente al mondo nella corsa all'enfant prodige del Como: il Real Madrid, che vanta una clausola di recompra valida fino al 2027 a cifre irrisorie (10 milioni) in relazione al valore di Nico, oltre al 50% sulla rivendita. Insomma, il destino del ragazzo è nelle mani di Florentino Perez, che appare pronto a riprenderselo. Non subito, ma a fine stagione, dato che l’opzione di riacquisto è valida soltanto dall’1 al 15 di luglio.

Ma cosa vuole fare Nico Paz? Il talento classe 2004 chiede garanzie sul suo utilizzo e tornerà eventualmente a Madrid soltanto per essere protagonista. Questo da una parte alimenta i sogni del Como, che punta a trattenerlo (soprattutto in caso di approdo in Europa), e dall'altro quelli dell’Inter, qualora i blancos dovessero riacquistarlo per venderlo al miglior offerente. Senza dimenticare le ricche sirene dalla Premier League, dove il Tottenham era già arrivato a offrire 60 milioni di euro.