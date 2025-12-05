Coppa Italia, un turno di stop per Fini. Ritardo e cori denigratori: multe per Milan e Inter
Seydou Fini salterà la prossima gara di Coppa Italia, che ovviamente non riguarderà il Genoa in questa stagione, data l’eliminazione dei rossoblù dalla competizione. Il giovane esterno è l’unica squalificato dal Giudice Sportivo, all’esito delle gare degli ottavi di finale giocate in questa settimana.
Multe per le milanesi: ammenda di € 8.000,00 al Milan “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti. Con recidiva”.
Ammenda di € 5.000,00 all’Inter “per aver suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria”.
