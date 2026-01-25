Ravenna, Marchionni ritrova il sorriso: "Vittoria che vale anche per la testa"

Il Ravenna torna al successo dopo un periodo difficile e lo fa nel modo più emozionante possibile, piegando il Guidonia Montecelio 2-1 con il gol decisivo di Solini allo scadere. Una vittoria pesante soprattutto dal punto di vista mentale, come ha sottolineato Marco Marchionni nel post partita.

Il tecnico giallorosso non nasconde le difficoltà: “Stavamo buttando via la partita in un modo allucinante. Negli ultimi minuti è venuta fuori la paura e abbiamo perso lucidità”. Nonostante questo, Marchionni elogia la reazione dopo il pareggio subito: “I ragazzi non si sono demoralizzati, sono andati tutti in avanti nel modo giusto. A volte servono partite così per ritrovare fiducia”.

Il tema resta quello della concretezza: “Se crei devi fare gol, altrimenti la gara resta sempre in bilico”. L’allenatore invita però a guardare avanti con ottimismo: “Il girone di ritorno è un altro campionato. Dobbiamo costruire entusiasmo, perché solo così possiamo fare qualcosa in più”.

Parole importanti anche su Fischnaller, alla prima da titolare: “Mi ha impressionato, gioca a due tocchi. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare la differenza”.

Infine un messaggio all’ambiente: “Questa vittoria nasce da qualcosa che abbiamo dentro. Ora dobbiamo liberarci mentalmente e ricreare quell’atmosfera positiva che c’era all’andata. Contro il Perugia mi aspetto meno sofferenza nel finale e lo stesso spirito visto nelle ultime gare interne”.