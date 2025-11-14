L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità"

L’ex sindaco di Rimini, e attuale deputato, Andrea Gnassi è intervenuto sulla situazione che vede coinvolto il Rimini calcio che dovrebbe passare di mano ed essere acquistato da Nicola Di Matteo, anche se al momento al preliminare firmato con la Bulding Company non ha fatto seguito l’arrivo dei bonifici necessari per concludere il passaggio di proprietà.

Come riporta l’edizione on line del Corriere Romagna Gnassi, assieme ai colleghi Mauro Berruto e Debora Serracchiani, ha presentato una interrogazione anche alla Commissione antimafia: “Le gravi e preoccupanti vicende societarie del Rimini Football Club necessitano di adeguato chiarimento in sede istituzionale da parte dei ministri della Giustizia, dell’Interno e dello Sport. Mi riferisco in particolare all’accordo di compravendita di azioni tra la società DS Sport e la società Building Company S.r.l al prezzo di un euro. Quote azionarie sulle quali grava un sequestro del Tribunale delle imprese di Milano, con la nomina di un custode giudiziario. Un acquisto, quello della Building Company, che ha suscitato forti perplessità circa la sua solidità economico-finanziaria e le modalità di acquisizione della società calcistica. A novembre, poi, la Building Company ha annunciato la cessione delle quote societarie all’imprenditore campano, Nicola Di Matteo, che nel 2019, da AD del Teramo, era stato al centro di forti polemiche per alcune sue affermazioni sul tema camorra (‘è una scelta di vita, loro hanno sempre rispetto nei miei confronti e io per loro’). Dichiarazioni che portarono ad una sospensione da ogni evento ufficiale dopo una segnalazione alla Procura Federale”.

“Chiediamo che il Governo attivi tutte le azioni necessarie volte a verificare i diversi passaggi di proprietà ed eventuali profili di legittimità – conclude il deputato - e investa anche la locale Prefettura affinché vigili sull’ottemperanza alle normative preposte al contrasto di ogni tipo di azione fuori dal perimetro rigoroso delle norme e che siano attivate tutte le procedure atte a prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità nell’economia legale”.