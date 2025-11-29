Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

"I libri in tribunale non li ho portati io". Rimini escluso dalla C, parla Giusy Scarcella

"I libri in tribunale non li ho portati io". Rimini escluso dalla C, parla Giusy ScarcellaTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 12:04Serie C
Claudia Marrone

"La strada del Rimini, quando sono arrivata, era già in salita… parliamone".
Così esordisce Giusy Anna Scarcella, ex presidente del Rimini, nell’intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il giorno dopo in cui il club è stato ufficialmente escluso dalla Serie C dalla FIGC, con conseguente revoca dell’affiliazione e svincolo dei tesserati.

Scarcella ripercorre poi le tappe principali della vicenda, rispondendo alla domanda su cosa l’abbia spinta ad acquistare la società:
"La bozza di bilancio al 30 giugno non era così disastrosa, c’erano anche dei crediti da riscuotere. La mia è un’azienda commerciale, il calcio garantisce una certa visibilità e quindi ho ritenuto potesse essere un’opportunità. Avevo anche sponsorizzazioni e crediti della Lega, ma fin dal primo giorno è iniziata una guerra al massacro, con contestazioni spesso strumentali che hanno allontanato molte aziende potenzialmente interessate a sponsorizzare. Certo, non era l’unico problema: c’erano anche le quote sequestrate per il debito della vecchia proprietà con il precedente presidente Alfredo Rota. Il Tribunale poi ha subito nominato un custode giudiziario, l’avvocato Guido Bartalini. Il Rimini, di fatto, non è mai stato mio: non potevo partecipare alle assemblee dei soci, mentre dall’esterno tutti volevano dirmi cosa fare. Mi sono stufata e già a fine agosto ho messo il club in vendita, perché era materialmente impossibile gestirlo. Tutto quello che potevo fare economicamente l’ho fatto, anche attingendo a risorse personali, e questo è dimostrabile. Ma a un certo punto non ce l’ho fatta più. Non mi sono mai nascosta: ho chiesto aiuto per evitare il fallimento e ho scritto anche pubblicamente al sindaco Jamil Sadegholvaad, che però non ha mai risposto. Si è limitato a chiudermi lo stadio, costringendomi a ricorrere al TAR".

La questione poi sembrava risolta. Cosa è accaduto dopo?
"È cambiato il legale rappresentante: è subentrato il signor Antonio Buscemi. A me, però, venivano solo richiesti soldi da immettere nella società. Dire che io abbia gestito il club è una supercazzola: ci sono sempre stati un custode giudiziario e un sindaco unico. Io odio le imposizioni, ma ho sempre fatto la mia parte sperando che la situazione si sbloccasse. Intanto iniziavo a parlare con imprenditori per la cessione. Dopo varie due diligence, ho trovato il gruppo legato a Nicola Di Matteo: il preliminare è stato firmato e il gruppo ha anche pagato il dissequestro delle quote direttamente alla società di Rota. Gli avvocati di quest’ultima si sono opposti al dissequestro, sostenendo motivazioni a mio avviso pretestuose. Io e la squadra eravamo convinti che il club fosse salvo: per me era venduto, ma poi ho scoperto alcune cose…".

A cosa si riferisce?
"Oltre al dissequestro, c’era da gestire un decreto ingiuntivo relativo a un’istanza di fallimento da circa 100/140mila euro per un debito della vecchia proprietà con un’azienda di abbigliamento. Problema risolvibile. Il vero nodo è che il dissequestro non è mai stato completato e il 19 novembre, nonostante una mia richiesta via PEC di posticipo, il custode ha convocato la riunione senza considerare che il debito era stato saldato. Gli avvocati di Rota intanto avrebbero dovuto comunicare al Tribunale l’ok per procedere, ma non so perché non sia stato fatto. Ho poi saputo che il custode, insieme al sindaco unico Sauro Cancellieri - uomo della gestione Rota - aveva intanto presentato istanza di fallimento. Senza avvisarmi, mentre stavo perfezionando la vendita. Io chiedevo solo un rinvio: avremmo depositato il bilancio e allegato una nota integrativa. Invece, tramite Buscemi, ho scoperto che tutto era già stato deciso. I libri erano stati portati in Tribunale. Perché non sono stata informata? Non volevano Di Matteo?".

Sta dicendo che la consegna dei libri in tribunale non è una sua decisione?
"Esattamente. Io stavo cedendo il club, lo dimostra la firma sul preliminare. Tutto ciò che è accaduto dopo è frutto della gestione altrui, non mia. A me chiedevano le copie dei bonifici che effettuavo, mentre si presentava istanza di fallimento senza comunicarlo. Ho pagato perfino un decreto da 4mila euro per agevolare la vendita, e nel frattempo devo anche restituire a Di Matteo i soldi della gara contro l’Ascoli. Mi chiedevano dettagli sugli acquirenti mentre, di fatto, remavano contro".

Un’esperienza decisamente negativa.
"Con il senno di poi, tornassi a luglio, non prenderei nemmeno la squadra dell’oratorio. È stato un percorso disintegrante e squalificante. Il calcio non mi appartiene, e l’ho capito vivendolo sulla mia pelle".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della... L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità"
Rimini al gruppo Di Matteo, Scarcella: "Questo passaggio riporterà entusiasmo e fiducia"... Rimini al gruppo Di Matteo, Scarcella: "Questo passaggio riporterà entusiasmo e fiducia"
Campari pronto a entrare nel mondo del calcio: ci sarebbe un contatto con il Rimini... Campari pronto a entrare nel mondo del calcio: ci sarebbe un contatto con il Rimini
Altre notizie Serie C
"I libri in tribunale non li ho portati io". Rimini escluso dalla C, parla Giusy... Esclusiva TMW"I libri in tribunale non li ho portati io". Rimini escluso dalla C, parla Giusy Scarcella
Rimini escluso dalla Serie C, Tisci: "C'è grande dispiacere per una piazza delusa"... Rimini escluso dalla Serie C, Tisci: "C'è grande dispiacere per una piazza delusa"
Triestina, Tesser: "Vittoria importante per la classifica e per il morale dei giocatori"... Triestina, Tesser: "Vittoria importante per la classifica e per il morale dei giocatori"
Benevento, Scognamillo: "Con la Salernitana partita importante, ma non decisiva" Benevento, Scognamillo: "Con la Salernitana partita importante, ma non decisiva"
Cosenza, occhi sugli svincolati del Rimini: Longobardi priorità per la difesa, idea... Cosenza, occhi sugli svincolati del Rimini: Longobardi priorità per la difesa, idea Ferrarini
Serie C, continua la 16ª giornata: riposa la Torres, il programma completo Serie C, continua la 16ª giornata: riposa la Torres, il programma completo
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
2 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
5 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?
Immagine top news n.1 Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A
Immagine top news n.2 Bologna-Lucumi, stallo sul rinnovo: sempre più scontato il suo addio a fine stagione
Immagine top news n.3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.4 La Lazio per non sprecare l'energia derby. Infatti Allegri conferma tutti (tranne uno)
Immagine top news n.5 L'Inter di Chivu è un pugile stordito. A Pisa per risorgere, ma serve lucidità
Immagine top news n.6 Lazio, tentazione Castellanos: staffetta con Dia o subito titolare?
Immagine top news n.7 È un Como da Champions: la classifica aggiornata di Serie A dopo l'anticipo del 13° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Parma ha il suo nuovo portiere. Ma per vederlo all'opera servirà aspettare ancora un po'
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Grosso analizza il ko a Como: "Negli ultimi sedici metri potevamo fare meglio"
Immagine news Serie A n.3 Nkunku scalda i motori. Il Milan lo ha aspettato, ma ora vuol vedere il cambio di passo
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, durante la pausa Ederson a Madrid. Nei mesi scorsi è stato seguito dall'Atletico
Immagine news Serie A n.5 Dele-Bashiru tornato in lista. Potrebbe essere lui l'unico "acquisto" della Lazio
Immagine news Serie A n.6 Atalanta Ederson via a gennaio? A giugno c'è il rischio articolo 17. Come Kvaratskhelia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Klinsmann: "Siamo una buona squadra che può fare molto in un campionato difficile"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Zampano: "E' un peccato uscire da qui senza punti e c’è rammarico"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, al Druso passa il riscatto: Biancolino si gioca una fetta di futuro col Sudtirol
Immagine news Serie B n.4 Serie B, oggi altre sette gare valide per la 14ª giornata: il programma completo
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Carrarese: due squadre alla ricerca di una vittoria che manca da un mese
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Venezia-Mantova: obiettivi in vista
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "I libri in tribunale non li ho portati io". Rimini escluso dalla C, parla Giusy Scarcella
Immagine news Serie C n.2 Rimini escluso dalla Serie C, Tisci: "C'è grande dispiacere per una piazza delusa"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: "Vittoria importante per la classifica e per il morale dei giocatori"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Scognamillo: "Con la Salernitana partita importante, ma non decisiva"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, occhi sugli svincolati del Rimini: Longobardi priorità per la difesa, idea Ferrarini
Immagine news Serie C n.6 Serie C, continua la 16ª giornata: riposa la Torres, il programma completo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…