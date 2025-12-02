Ufficiale Salernitana, accordo fino al giugno 2028 per l'ex Rimini Gianluca Longobardi

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il laterale destro classe 2003 Gianluca Longobardi. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Rimini e ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, che gli ha dato la possibilità di esordire in B nella stagione 2020/21, ha disputato i suoi primi campionati da professionista nella Recanatese in terza serie nel biennio 2022/24. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della vittoria della Coppa Italia di Serie C nelle file del Rimini: 3 gol e 7 assist nelle 41 partite stagionali disputate in tutte le competizioni, playoff compresi. Ha iniziato la corrente stagione con i romagnoli giocando con continuità (15 presenze), prima di svincolarsi d’ufficio a causa delle vicissitudini che hanno colpito il team biancorosso.

Longobardi sarà disponibile a tutti gli effetti a partire dalla prossima sfida di campionato contro il Trapani ed indosserà la maglia numero 28.