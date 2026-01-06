TMW Salernitana, la panchina di Raffaele è ancora a rischio. Se salta, il sogno proibito è D'Angelo

Giorni di tanti dubbi e poche certezze quelli che si stanno vivendo in casa Salernitana, con la sconfitta contro il Siracusa che rischia di avere un'eco ancora maggiore rispetto a quello che si poteva prevede. Come infatti abbiamo riportato, dopo il match contro i siciliani sera sembrava prossimo all'esonero mister Giuseppe Raffaele, ma nella giornata di ieri - come sempre abbiamo riferito - è stato deciso di rimandare ogni decisione a dopo la sfida contro il Cosenza, che si giocherà lunedì prossimo. Fiducia a tempo, insomma.

E, dopo i primi nomi spuntati questa mattina, ecco un altro big che la Salernitana sogna. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è stato un contatto - ovviamente solo interlocutorio - con l'entourage di mister Luca D'Angelo, che sarebbe un sogno proibito per i granata: la pista che porta al tecnico, che manca dalla Serie C dalla stagione 2019-2020 (la prima in B con il Pisa), è decisamente ardua, e non sarà semplice percorrerla. Chiaramente, tentar non nuove, ma in caso di esonero di mister Raffaele sarà quasi possibile vedere D'Angelo in Campania.

Ricordiamo infine che D'Angelo è ancora contrattualmente legato allo Spezia, ma non sarebbe certo quello il problema principale da affrontare.