Polveriera Napoli: la società non prenderà provvedimento dopo la lite Lucca-De Bruyne

Tensione sempre più alta in casa Napoli. La situazione fra campionato e Champions League non è delle più facili con le due sconfitte consecutive fra Juventus e Porto che hanno fatto molto male. In Serie A i partenopei sono all’ottavo posto con 14 punti a -6 dal sesto posto rappresentato dal sorprendente Frosinone di Massimiliano Alvini. In Champions paradossalmente la strada verso almeno la zona playoff è ancora possibile con un punto di distanza dal gruppone a quota quattro. Ovviamente sarà un cambiamento di rotta al più presto.

Le parole di Politano

A fare rumore poi sono state le parole di Matteo Politano dopo il ko di Porto: "Tutto è andato storto, le parole se le porta via il vento ma bisogna fare i fatti in campo. Adesso c'è solo da stare zitti e chiedere scusa e pensare alla partita di domenica. Nel primo tempo abbiamo fatto anche una buona partita, poi abbiamo preso il gol da angolo che una squadra come la nostra non dovrebbe prendere. Ci siamo sciolti sul 2-1, poi perdere 2-1 è un conto e perdere 4-1 è un altro. Bisogna fare un esame di coscienza".

Nessuna multa per KDB e Lucca

Lo sfogo dell'attaccante azzurro non è solo l'unico episodio accaduto post Champions. In campo infatti c'è stato un diverbio fra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne in seguito ad un movimento sbagliato della punta. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club avrebbe deciso però di non multare i due giocatori.